Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha

06.02.2026 15:58
Beşiktaş, Roma'nın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu kiralamaya çok yakın; Vasquez'in bu akşam İstanbul'a gelmesi ve kısa süre içinde imza atması bekleniyor.

Transfer döneminin bitimine saatler kala Beşiktaş'ta kaleci transferi için kritik bir adım atıldı. Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Kolombiyalı kaleci Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.

ROMA İLE ANLAŞMA AŞAMASINA GELİNDİ

İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş ile Roma arasında yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı. 27 yaşındaki kalecinin transferi için tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve işlemlerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Gazeteci Ertan Süzgün'ün verdiği bilgiye göre Devis Vasquez'in saat 19.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Kolombiyalı file bekçisinin, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulübe imza atması planlanıyor.

OSCAR CORDOBA'DAN REFERANS

Beşiktaş'ın unutulmaz Kolombiyalı kalecilerinden Oscar Cordoba'nın, Devis Vasquez için daha önce olumlu referans verdiği ortaya çıktı. Cordoba, 2020 yılında Vasquez'i Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önerdiğini açıklayarak, genç kalecinin yeteneklerine güvendiğini ve üst düzey potansiyele sahip olduğunu vurgulamıştı.

ROMA'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçtiğimiz yaz Roma'ya bonservissiz olarak transfer olan Devis Vasquez, İtalyan ekibinde henüz resmi bir maçta forma giyemedi. Kolombiyalı kaleci daha önce Serie A'da Milan ve Empoli formalarını da terletti.

SERIE A DENEYİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Vasquez, Empoli formasıyla Serie A'da düzenli olarak görev aldığı 2024/25 sezonunda 32 maçta sahaya çıktı ve altı karşılaşmada kalesini gole kapattı. Beşiktaş yönetimi, bu deneyimin kalede önemli bir rekabet yaratmasını hedefliyor.

