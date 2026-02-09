Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi - Son Dakika
Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

09.02.2026 16:17
Domenico Tedesco, Gençlerbirliği maçı öncesinde N'Golo Kante'yi ilk 11'de sahaya sürme kararı alırken, Sidiki Cherif'in ise yedek başlayıp sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan kadrosuna kattığı dünya yıldızı N'Golo Kante'nin transferi futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sarı-lacivertli taraftarlar Fransız oyuncunun ilk maçını heyecanla beklemeye başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Kante ve Sidiki Cherif ile ilgili planı netleşti.

KANTE İLK 11'DE SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam Gençlerbirliği'ni konuk edecek Fenerbahçe'de Tedesco, N'Golo Kante'ye ilk 11'de forma verecek. İtalyan teknik adamın, orta sahada Kante–Guendouzi–Asensio üçlüsüyle sahaya çıkma kararı aldığı öğrenildi.

CHERIF YEDEKTE, ŞANS BEKLİYOR

Sarı-lacivertlilerin bir diğer yeni transferi 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif ise sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı. Cherif'in Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlaması beklenmezken, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

GÖZLER ÜLKER STADYUMU'NDA

Saat 20.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe taraftarı, özellikle N'Golo Kante'nin performansını yakından takip edecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tunç Nuh Tunç Nuh:
    sıddıkiyi ilk 11 de çıkarsana hocam. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
