Üye Girişi
Bu festivalde ralli rüzgarı esecek - Son Dakika

Bu festivalde ralli rüzgarı esecek

12.11.2021 19:56
Bu festivalde ralli rüzgarı esecek

Bu yıl 38.'si düzenlenecek Kocaeli Rallisi, 73 otomobil ve 146 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

Bu yıl 38.'si düzenlenecek Kocaeli Rallisi, 73 otomobil ve 146 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Kocaeli sanayinin değil, sporun başkentidir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 38. Kocaeli Rallisi'nin tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Ceyhun Yalçın, şampiyonada yarışacak olan yarışçılardan Hakan Gürel, Özlem Uludağ Gülcan, Ümitcan Özdemir, Buğra Can Kılıç Burak ve Çukurova katıldı.

"Kocaeli sanayinin değil, sporun başkentidir"

Şampiyona hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Spor herkes içindir. Kocaeli sanayinin değil, sporun başkentidir. 2020 ve 2021 yıllarında Kocaeli'de spor tesisleri için yaklaşık 120 milyon Türk lirası harcandı. Darıca ilçemize bin 600 kişi kapasiteli kapalı spor salonu kazandırdık. Birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Enduro şampiyonası, kick boks şampiyonası, doğa sporları festivali, açık su yüzme yarışları, tırmanma yarışları, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası ve Türkiye Karting Şampiyonası gibi birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün de şehrimizde 38'incisi yapılacak olan Kocaeli Rallisi için bir aradayız. 73 otomobil ve 146 sporcu iki gün sürecek olan yarışlarda derece almak için yarışacak. Hepsine yarışlarda başarılar diliyorum. Program yarın 11.00'da başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı Kocaeli Rallisi'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz"

Kocaeli'de 19'uncu ralli yarışına katılacak olan pilot Burak Çukurova, "1 seneden sonra toprak pistte yarışacağız. Benim de Kocaeli'de katıldığım 19'uncu rallim olacak. Kocaeli ilk kupamı aldığım yerdir. Bu yarışlar bizim için önemli. Şu an pilotlarda ve takımlarda lideriz. Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Kazasız bir şekilde yarışı tamamlamak ve puanımızı artırmanın derdindeyiz. Rakiplerimiz güçlü, zorlu bir yarış bizi bekliyor" dedi.

"Burada yarışmaktan çok keyif alıyorum"

Federasyona teşekkürlerini sunan Buğra Can Kılıç ise "Yarış çok güzel, zaten toprak yarışlarını çok seviyorum. Burası da yarışmaktan çok keyif aldığım bir yer. Federasyonumuza, emeği geçen herkese ve kulübümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yarın start verilecek

38'inci Kocaeli Rallisi yarın saat 11.00'de başlayacak. Şampiyonaya 73 otomobil, 146 sporcunun yanında, mekanik ve diğer görevliler ile birlikte 400 kişi katılacak. Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar etaplarının geçilmesinin ardından, saat 16.30'dan itibaren ilk gün tamamlanacak. Rallinin ikinci ayağı 14 Kasım Pazar günü saat 10.30 da başlayacak. Şampiyonanın ikinci kısmı İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar ve İsakçılar-2 etaplarında yapılacak. 38'inci Kocaeli Rallisi toplamda 304,06 kilometre uzunluğunda olacak. Ralli, 14 Kasım Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek bitiş seremonisi ve ödül töreni ile sonlanacak. - KOCAELİ

Bu festivalde ralli rüzgarı esecek
Bu festivalde ralli rüzgarı esecek
Bu festivalde ralli rüzgarı esecek
Bu festivalde ralli rüzgarı esecek
Bu festivalde ralli rüzgarı esecek

Çukurova, Otomobil, Kocaeli, Ralli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bu festivalde ralli rüzgarı esecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Xavi gelince işler değişti! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi kabul edildi 19:55 Xavi gelince işler değişti! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi kabul edildi İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var 19:33 İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var Birliktelik yaşadığı kadını boğup su kuyusuna attı! Tutuklanan katil zanlısının soğukkanlı ifadesi şaşkınlık yarattı 19:31 Birliktelik yaşadığı kadını boğup su kuyusuna attı! Tutuklanan katil zanlısının soğukkanlı ifadesi şaşkınlık yarattı
Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki 19:12 Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 18:27 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde 15:32 Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde

Son Dakika Haberleri
19:54 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı
19:45 Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi
19:33 Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi
19:33 İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var
19:31 Birliktelik yaşadığı kadını boğup su kuyusuna attı! Tutuklanan katil zanlısının soğukkanlı ifadesi şaşkınlık yarattı
19:18 Agüero kalp rahatsızlığından sonra futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü ortaya atılan iddialara cevap verdi
19:12 Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki
18:29 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
18:06 Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı
17:50 Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı         
19:55
Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi         
19:45
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Agüero kalp rahatsızlığından sonra futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü ortaya atılan iddialara cevap verdi Agüero kalp rahatsızlığından sonra futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü ortaya atılan iddialara cevap verdi         
19:19
İstanbullular dikkat! Trafikte ara tatil yoğunluğu İstanbullular dikkat! Trafikte ara tatil yoğunluğu         
18:31
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz         
17:40
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız         
15:38
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor         
15:21
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 20:03:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bu festivalde ralli rüzgarı esecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement