Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu - Son Dakika
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Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu

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Afganistan'da oynanan bir lig karşılaşmasında alınan güvenlik önlemi dikkat çekti. Olası bir duruma karşı Taliban mensubu bir askerin tribün çatısına çıkarak elinde tüfekle maç boyunca nöbet tuttuğu görüldü.

Afganistan'da oynanan bir lig maçında tribünlerde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıktı.

TRİBÜN ÇATISINDA TÜFEKLE BEKLEDİ

Karşılaşma sırasında alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taliban mensubu bir asker tribünün çatısında konuşlandırıldı. Elinde tüfek bulunan asker, olası bir duruma karşı çatıda nöbet tutarken görüntülendi. Sahada futbol karşılaşması devam ederken tribünün hemen üzerinde silahlı bir askerin beklemesi dikkat çekti.

Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu
AfganistanFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bu görüntü futbol maçından! Çatıda tüfekle nöbet tuttu - Son Dakika
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