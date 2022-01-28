Bu ilçede 3 öğrenciden biri lisanslı sporcu

Kırsal turizm ve spor yatırımlarıyla Bursa'nın cazibe merkezi haline gelen Orhaneli, önemli bir başarıya daha imza attı. İlçede 3 öğrenciden birinin lisanslı sporcu olduğunun altını çizen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Orhanelispor U-14 Basketbol takımı Bursa üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Orhaneli'miz çok önemli bir spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Orhaneli Belediyesi, Başkan Ali Aykurt girişimleri ve çalışmaları Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle spor ve turizm alanında büyük başarılara imza atmaya devam ediyor.

"Orhaneli spor kenti olma yolunda ilerliyor"

Orhanelispor U-14 Basketbol Takımı'nın Bursa üçüncüsü olmasının ardından ilçenin spor alanındaki çalışmalarını aktaran Başkan Ali Aykurt, "Doğanın ve doğal insanların şehri Orhaneli kırsal turizm yatırımları ile olduğu kadar aynı zamanda spor turizmini destekleyecek farklı atılımlar ile ön planda olacak. Geleceğimiz gençlerimiz umudumuz çocuklarımız fikri ile göreve geldiğimiz ilk andan itibaren gençlerimize farklı nitelikler kazandırıp, becerilerinin öne çıkması için çalışmalar yaptık. Hocalarımızın özverili çalışması çocuklarımızın gayreti ile güzel şeyler oluyor.Başlattığımız ve devam eden çalışmalarımızla Orhaneli'miz çok önemli bir spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor." dedi.

"İlçemizde 3 öğreniden biri lisanslı sporcu"

Orhaneli'de basketbola özel bir ilgi olduğunu da aktaran Başkan Aykurt, "Basketbolla ilgilenen 185 lisanslı öğrencimiz var. Gençlerimiz ateş gibi bu sene de bizi çok gururlandırdılar. Şu anda Bursa 3.sü olan takımımız aynı zamanda Anadolu Şampiyonasında yer alacak. Bunun yanı sıra futbol, güreş ve satranç sporları da dahil olmak üzere toplamda 500'e yakın lisanslı sporcu bulunuyor. İlçemizde toplam öğrenci sayısı bin 500 civarında. Kısaca üç öğrenciden biri lisanslı sporcu." ifadelerini kullandı. - BURSA