Bu kadarına da pes artık! Mourinho\'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var

07.04.2026 16:28
Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, Casa Pia beraberliği sonrası bu kez sadece hakemi değil, kendi oyuncularını da sert sözlerle eleştirdi. Oyuncularından memnuniyetsizliğini dile getiren Portekizli hoca, ''Bazılarını sadece önümüzdeki sezon görmemek adına satmak için oynatıyorum'' dedi.

Portekiz Ligi'nde Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho, ligde oynanan Casa Pia karşılaşmasında sahadan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Portekizli hocanın maç sonunda yaptığı açıklamalar, maça damga vurdu. 

BU KEZ HEDEFİNDE SADECE HAKEMLER YOK

Sezon başından bu yana sık sık hakemleri hedef alan Jose Mourinho, bu kez de kendi oyuncularını fırçaladı. Deneyimli teknik adam, oyuncularına adeta rest çekerek sert sözlerle eleştirdi. 

''TAKIMDA ÖYLE İSİMLER VAR Kİ...''

Oyuncularının ciddiyetsizliğine tepki gösteren Mourinho, "Biz bugün sadece iki puan kaybetmedik, şampiyonluk mücadelesi için sahip olduğumuz son şansları da yitirdik. İkincilik koltuğu için bile ipler artık kendi elimizde değil. İlk yarıyı hiç beğenmedim. Devre arasında taktiksel olarak neleri değiştirmemiz gerektiğini anlattım. Çünkü takımda öyle isimler var ki, sanki futbolla yatıp kalkmıyorlar, futbolu solumuyorlar... Bazen gerçekleri unutuyor gibiler. Devre arasında onlara biraz matematik yaptım. Bu maçı kazanamazsak şampiyonluk hayalimizin biteceğini ve ikincilik için bile başkalarına bağımlı hale geleceğimizi net bir şekilde anlattım." dedi. 

"HAKEMİ KINIYORUM!"

Hakemi de eleştiren deneyimli hoca, "Maçı kazanmaya yetecek kadar oynadık ama bazen böyle maçlar olur. Sadece berabere kalmak isteyen takımlara karşı oynarsınız. Rakiplerimi kınamıyorum; küme düşmemek ve bir puan almak için açlıkla oynamaları normal. Ben buna izin veren hakemi kınıyorum. Böyle bir maçta altı dakika uzatma veren o beyefendiyi kınıyorum. Derinden hayal kırıklığına uğradım; sahadaki üç takımı da (iki takım ve hakem üçlüsü) beğenmedim. Casa Pia bir puan için savaştı. Hakem sonuca doğrudan etki etmedi belki ama kötü bir maç yöneterek oyunun akışını bozdu. Benfica olarak 1-0 öndeyken yapmamanız gereken bir lakayıtlık yüzünden maçı ve şampiyonluğu elden kaçırdık." ifadelerini kullandı. 

''BAZILARINI SATIP GÖRMEMEK İÇİN OYNATIYORUM''

Eleştiri oklarını yeniden oyuncularına çeviren Mourinho, "Net söylüyorum; artık sahada görmek istemediğim bazı oyuncularım var. Artık formayı giymelerini istemiyorum ama onlar bu kulübün varlıkları. Onları satmak istesem bile, piyasa değerlerini korumak zorundayım. Bazılarını sadece önümüzdeki sezon görmemek adına satmak için oynatıyorum'' yorumunu yaptı. 

    Yorumlar (1)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    dikkat et once seni postalamasinlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
