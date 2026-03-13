Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon - Son Dakika
Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon

Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır\'a telefon
13.03.2026 17:40
İsmi Beşiktaş ile anılan Altay Bayındır için Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor devreye girdi. Gelecek sezona kaleci arayışlarını sürdüren bordo-mavili yönetim, milli kaleciye telefon açarak son durumu hakkında bilgi topladı.

Manchester United'da istediği süreleri alamayan Altay Bayındır'ın ismi son dönemlerde sık sık Beşiktaş ile geçiyordu. 27 yaşındaki kaleciye sürpriz bir talip daha çıktı.

ONANA İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, gelecek sezonda kiralık olarak takımda bulunan Andre Onana ile yola devam etmeyecek. Bordo-mavililer, bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarına başladı.

TRABZONSPOR'DAN ALTAY'A TELEFON

Trabzonspor yönetimi, Türkiye'ye dönmesi beklenen Altay Bayındır'a transfer telefonu açtı. Karadeniz ekibi, milli kaleciden son durumu ve transfer ile ilgili düşüncelerini aldı. Deneyimli file bekçisinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Son Dakika Spor Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    YAPACAGINIZ HABERE. SUPER LIG DEVI GALATASARAY DIR. 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon - Son Dakika
