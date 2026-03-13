Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır\'a telefon

Manchester United'da istediği süreleri alamayan Altay Bayındır'ın ismi son dönemlerde sık sık Beşiktaş ile geçiyordu. 27 yaşındaki kaleciye sürpriz bir talip daha çıktı.
Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, gelecek sezonda kiralık olarak takımda bulunan Andre Onana ile yola devam etmeyecek. Bordo-mavililer, bu doğrultuda yeni kaleci arayışlarına başladı.
Trabzonspor yönetimi, Türkiye'ye dönmesi beklenen Altay Bayındır'a transfer telefonu açtı. Karadeniz ekibi, milli kaleciden son durumu ve transfer ile ilgili düşüncelerini aldı. Deneyimli file bekçisinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.
1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.
