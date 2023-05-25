'Bu lig hukuk dışı' diyen Şenol Güneş'e verilen ceza - Son Dakika
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'Bu lig hukuk dışı' diyen Şenol Güneş'e verilen ceza

25.05.2023 19:35

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u mağlup ettiği maç sonrasında Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 104 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Şenol Güneş'in "Mantık dışı, hukuk dışı bir lig" açıklaması dikkat çekmişti.

104 BİN LİRA

Güneş, Adana Demirspor maçı sonrasında 'basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' PFDK tarafından 104 bin lira para cezasına çarptırıldı.

'Bu lig hukuk dışı' diyen Şenol Güneş'e verilen ceza çok konuşulacak

"SPOTMENLİĞE AYKIRI"

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Şenol Güneş'in müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Bu lig hukuk dışı' diyen Şenol Güneş'e verilen ceza - Son Dakika


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