'Bu lig hukuk dışı' diyen Şenol Güneş'e verilen ceza

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Şenol Güneş'in "Mantık dışı, hukuk dışı bir lig" açıklaması dikkat çekmişti.

104 BİN LİRA

Güneş, Adana Demirspor maçı sonrasında 'basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle' PFDK tarafından 104 bin lira para cezasına çarptırıldı.

"SPOTMENLİĞE AYKIRI"

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. teknik sorumlusu Şenol Güneş'in müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 104.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.