Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

22.08.2025 11:15
22.08.2025 11:15
Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet
Haber Videosu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 yenilen Samsunspor, Yunan basınında geniş yer buldu. Bazı yayın organlarının kullandığı ağır ifadeler Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsun spor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya Yunan basını yer ayırırken bir spor sitesinin attığı skandal başlık büyük tepki çekti.

"PANATHİNAİKOS RAKİBİNİ DEVİRDİ"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, "Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor'u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı" manşetini attı. Ertnews ise Panathinaikos'un OAKA'da kalitesini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Avrupa Ligi play-off'larının ilk maçında dirençli Samsunspor'u 2-1 yendi" ifadelerini kullandı.

Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

"SAMSUNSPOR'UN SEVİYESİ SHAKHTAR İLE AYNI DEĞİL"

Sport24, Samsunspor'u eleştiren bir değerlendirmede bulundu: "Samsunspor'un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil, ancak bu Panathinaikos'un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı."

Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Naftemporiki ise maçı, "Panathinaikos, Samsunspor'u 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ne ilk adımı attı" sözleriyle özetledi.

Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

"TÜRKLERİ ATEŞE VERDİ" MANŞETİ TEPKİ ÇEKTİ

SDNA adlı spor sitesi ise kullandığı sert ifadelerle dikkat çekti. Haberde, "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve Samsunspor'u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü" ifadeleri yer aldı.

Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Newsit ise "Panathinaikos, 2-1'lik skorla galip gelerek Türkiye'ye favori olarak gidecek" yorumunu yaptı.

  • Halis demir:
    biz yenersek haklı oluruz adamlar yendi yazarlar abi bizde onları burada yenip bizde yazalım 1 0 Yanıtla
10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
