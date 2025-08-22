Bu ne kin bu ne öfke! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsun spor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya Yunan basını yer ayırırken bir spor sitesinin attığı skandal başlık büyük tepki çekti.

"PANATHİNAİKOS RAKİBİNİ DEVİRDİ"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, "Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor'u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı" manşetini attı. Ertnews ise Panathinaikos'un OAKA'da kalitesini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Avrupa Ligi play-off'larının ilk maçında dirençli Samsunspor'u 2-1 yendi" ifadelerini kullandı.

"SAMSUNSPOR'UN SEVİYESİ SHAKHTAR İLE AYNI DEĞİL"

Sport24, Samsunspor'u eleştiren bir değerlendirmede bulundu: "Samsunspor'un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil, ancak bu Panathinaikos'un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı."

Naftemporiki ise maçı, "Panathinaikos, Samsunspor'u 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ne ilk adımı attı" sözleriyle özetledi.

"TÜRKLERİ ATEŞE VERDİ" MANŞETİ TEPKİ ÇEKTİ

SDNA adlı spor sitesi ise kullandığı sert ifadelerle dikkat çekti. Haberde, "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve Samsunspor'u korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü" ifadeleri yer aldı.

Newsit ise "Panathinaikos, 2-1'lik skorla galip gelerek Türkiye'ye favori olarak gidecek" yorumunu yaptı.