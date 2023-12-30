Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat oldu.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle operasyon geçirdiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.
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