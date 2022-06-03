Süper Lig'de geride kalan 2021-2022 sezonun ardından dikkat çeken unsurlardan biri de kalecilerin kurtarış yüzdesi oldu. İstatistiklere göre en iyi kurtarış yüzdesine sahip file bekçisi takımının şampiyon olmasında büyük rol oynayan milli kaleci Uğurcan Çakır oldu. 27 yaşındaki kaleci, sezonu %78.9 kurtarış yüzdesiyle kapadı. Uğurcan'ı bir diğer milli kaleci Altay Bayındır takip etti.
Kendi adına başarılı bir sezonu geride bırakan genç file bekçisi Altay Bayındır, oynadığı dönemde takımını sırtladı. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından kalesine kavuşan milli kaleci sarı lacivertli ekibin yükselişinde büyük rol oynadı.Altay Bayındır sezonu %76.5 kurtarış yüzdesiyle tamamladı.
Sakatlık sürecinin ardından kalesine kavuşan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da en kötü sezonunu geçirse de kurtarış yüzdesi listesinde kendisine yer buldu. Muslera, %71.8 kurtarış yüzdesiyle bu listede 6. sırada yer aldı.
Son Dakika › Spor › Bu sezon Süper Lig'e kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı eldiveni - Son Dakika