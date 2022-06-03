Bu sezon Süper Lig'e kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı eldiveni

AK Partili vekilin Türkiye'deki mültecilerle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu

Beklenen veriler açıklandı! İşte mayısta fiyatı en fazla artan ve en çok düşen ürünler

Milyonlar bu haberi bekliyordu! Haziran ayında kiralara yapılacak zam oranı belli oldu

Süper Lig'de geride kalan 2021-2022 sezonun ardından dikkat çeken unsurlardan biri de kalecilerin kurtarış yüzdesi oldu. İstatistiklere göre en iyi kurtarış yüzdesine sahip file bekçisi takımının şampiyon olmasında büyük rol oynayan milli kaleci Uğurcan Çakır oldu. 27 yaşındaki kaleci, sezonu %78.9 kurtarış yüzdesiyle kapadı. Uğurcan'ı bir diğer milli kaleci Altay Bayındır takip etti.

ALTAY BAYINDIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Kendi adına başarılı bir sezonu geride bırakan genç file bekçisi Altay Bayındır, oynadığı dönemde takımını sırtladı. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından kalesine kavuşan milli kaleci sarı lacivertli ekibin yükselişinde büyük rol oynadı.Altay Bayındır sezonu %76.5 kurtarış yüzdesiyle tamamladı.

FERNANDO MUSLERA'DA LİSTEDE YER ALDI

Sakatlık sürecinin ardından kalesine kavuşan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da en kötü sezonunu geçirse de kurtarış yüzdesi listesinde kendisine yer buldu. Muslera, %71.8 kurtarış yüzdesiyle bu listede 6. sırada yer aldı.

İŞTE SÜPER LİGİN EN BAŞARILI KALECİLERİ