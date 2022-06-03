Bu sezon Süper Lig'e kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı eldiveni - Son Dakika
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Bu sezon Süper Lig'e kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı eldiveni

03.06.2022 11:27

Süper Lig'de sezonun en dikkat çeken unsuru kaleci performansları oldu. Kurtarış yüzdesi olarak bu sezon en başarılı eldiven ise şampiyon Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır oldu.

Süper Lig'de geride kalan 2021-2022 sezonun ardından dikkat çeken unsurlardan biri de kalecilerin kurtarış yüzdesi oldu. İstatistiklere göre en iyi kurtarış yüzdesine sahip file bekçisi takımının şampiyon olmasında büyük rol oynayan milli kaleci Uğurcan Çakır oldu. 27 yaşındaki kaleci, sezonu %78.9 kurtarış yüzdesiyle kapadı. Uğurcan'ı bir diğer milli kaleci Altay Bayındır takip etti.

Süper Lig'e bu sezon kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı kaleci

ALTAY BAYINDIR KALESİNDE DEVLEŞTİ

Kendi adına başarılı bir sezonu geride bırakan genç file bekçisi Altay Bayındır, oynadığı dönemde takımını sırtladı. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından kalesine kavuşan milli kaleci sarı lacivertli ekibin yükselişinde büyük rol oynadı.Altay Bayındır sezonu %76.5 kurtarış yüzdesiyle tamamladı.

Süper Lig'e bu sezon kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı kaleci

FERNANDO MUSLERA'DA LİSTEDE YER ALDI

Sakatlık sürecinin ardından kalesine kavuşan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da en kötü sezonunu geçirse de kurtarış yüzdesi listesinde kendisine yer buldu. Muslera, %71.8 kurtarış yüzdesiyle bu listede 6. sırada yer aldı.

Süper Lig'e bu sezon kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı kaleci

İŞTE SÜPER LİGİN EN BAŞARILI KALECİLERİ

  • Uğurcan Çakır - %78.9
  • Altay Bayındır - %76.5
  • Arijanet Muric - %75.6
  • Volkan Babacan - %74.2
  • Ibrahim Sehic - %73.1
  • Fernando Muslera - %71.8
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Altay Bayındır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu sezon Süper Lig'e kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı eldiveni - Son Dakika


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