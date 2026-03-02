Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi - Son Dakika
02.03.2026 22:37
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışına dair önemli bir mesaj verdi. Ligin henüz sonuçlanmadığını belirten Yıldırım, Galatasaray'ın önünde zorlu bir viraj olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden döndü. Ah vah etmeye gerek yok.'' yorumunu yaptı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste iki beraberlik alarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de üzüntü yaşanmaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışına dair Murat Zorlu'ya konuştu. Yıldırım, ligin henüz sonuçlanmadığını ve Galatasaray'ın önünde çok zorlu bir viraj bulunduğunu dile getirdi.

"AH VAH ETMEYE GEREK YOK!''

Fenerbahçe'nin geçmişteki başarısını hatırlatan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden döndü. Galatasaray; Beşiktaş deplasmanına gidecek, Trabzonspor deplasmanına gidecek, Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de daha maçı var. Bunların hepsini de kazanıyorsa, olsun şampiyon. Ah vah etmeye gerek yok.'' sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 124455 124455:
    ah birde başında olsan Fenerbahçe nin konuş bea kim tutar seni 34 8 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    başkanım varlığın yeter 22 4 Yanıtla
  • vv04042211 vv04042211:
    trabzon yatar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
