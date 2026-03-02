Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Trendyol Süper Lig'de üst üste iki beraberlik alarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de üzüntü yaşanmaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışına dair Murat Zorlu'ya konuştu. Yıldırım, ligin henüz sonuçlanmadığını ve Galatasaray'ın önünde çok zorlu bir viraj bulunduğunu dile getirdi.

"AH VAH ETMEYE GEREK YOK!''

Fenerbahçe'nin geçmişteki başarısını hatırlatan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden döndü. Galatasaray; Beşiktaş deplasmanına gidecek, Trabzonspor deplasmanına gidecek, Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de daha maçı var. Bunların hepsini de kazanıyorsa, olsun şampiyon. Ah vah etmeye gerek yok.'' sözlerini sarf etti.