Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu- - Son Dakika
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Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu-

10.06.2022 13:55
Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu-

Yıldırım Belediyesi ve TSYD Bursa Şubesi'nin basın çalışanları arasında düzenlediği İlyas Kader Futsal Turnuvası'nda kazanan dostluk oldu.

Yıldırım Belediyesi ve TSYD Bursa Şubesi'nin basın çalışanları arasında düzenlediği İlyas Kader Futsal Turnuvası'nda kazanan dostluk oldu.

Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'ninNisan ayında hayatını kaybeden Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü personeli İlyas Kader anısına, basın kuruluşları arasında düzenlediği futsal turnuvası nefes kesen bir finalle sona erdi. Yunus Emre Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen final maçına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Erdinç Aksoy, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve basın mensupları katıldı. 16 basın kuruluşundan 160 basın mensubunun katılımıyla gerçekleşen maçlar sonucunda 'Anadolu Ajansı' şampiyonluğu alırken, 'Medya Bu' 2'nci, İhlas Haber Ajansı (İHA) 3'üncü, 'Bursasporda Bugün' 4'üncü oldu. Turnuvanın en centilmen oyuncusu Samet Doğru seçilirken, gol kralı ise Mustafa Yılmaz oldu. Turnuvada başarılı olan takımlara plaketverilirken İlyas Kader'in ailesine de çiçek takdimi yapıldı.

Basın mensuplarının çok önemli bir kamu görevi ifa ettiğini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Basın mensubu arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza doğru hızlı ve güvenilir haberi ulaştırmak için gecesini gündüzüne katarak zorlu şartlarda çalışıyorlar. Bizlerin sesi oluyorlar. Bizim projelerimizi, çalışmalarımızı insanlarımıza aktarıyorlar. Bir nebze de olsa onları bu yoğun tempodan çıkarıp, eğlenmelerini, rahatlamalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. TSYD Bursa Şubemize, basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum, çalışma arkadaşımız merhum İlyas Kader'i rahmetle anıyorum ve kıymetli ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Yıldırım Belediyesi ile birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ise, "Bu etkinlik ile arkadaşlarımız bir nebze de olsa yoğun iş temposundan ve günlük hayatından uzaklaşarak keyifli zaman geçirmiş oldular. Yıldırım Belediyesi'ne ve Başkanımız Oktay Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum ve merhum İlyas Kader'i rahmetle anıyorum" diye konuştu. - BURSA

Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu-
Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu-
Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu-
Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu-
Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu-

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu turnuvanın kazananı dostluk oldu- - Son Dakika

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