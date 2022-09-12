Burcu Naz Narin, Dünya Açık Su Yüzme Yarışları'nda madalya için kulaç atacak Açıklaması - Son Dakika
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Burcu Naz Narin, Dünya Açık Su Yüzme Yarışları'nda madalya için kulaç atacak Açıklaması

12.09.2022 11:14

Bu yıl düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda 6 altın madalya elde eden, 16 yaşındaki milli sporcu Burcu Naz Narin, Türkiye'yi temsil edeceği Dünya Gençler Açık Su Yüzme Yarışları'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Bu yıl düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda 6 altın madalya elde eden, 16 yaşındaki milli sporcu Burcu Naz Narin, Türkiye'yi temsil edeceği Dünya Gençler Açık Su Yüzme Yarışları'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan Narin, girdiği ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı madalyalarla ailesini ve antrenörlerini gururlandırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonunca bu yıl mayıs ayında düzenlenen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası'nda Kadınlar 7500 serbest kategorisi ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ağustosta organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında birincilik elde eden Narin, dünya gençler şampiyonasına hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesislerinde antrenman yapan Narin, 16 Eylül'de Seyşeller'de düzenlenecek Dünya Gençler Açık Su Yüzme Yarışları'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için kulaç atıyor.

"Madalyayla ülkeme dönmek istiyorum"

Milli yüzücü Burcu Naz Narin, AA muhabirine ailesinin tavsiyesiyle 8 yıl önce yüzmeye başladığını söyledi.

Uluslararası yarışlarda madalya almak ve Türk bayrağını dalgalandırmak için antrenmanlar yaptığını dile getiren Narin, antrenmana sabah 05.00'te başladığını belirtti.

Haftanın üç günü çift antrenman yaptığını ve okul dışındaki vaktini yarışlara hazırlanmakla geçirdiğini aktaran Narin, "Sabah ve akşam olmak üzere ikişer buçuk saat yüzüyorum, aralarda da kondisyon çalışıyorum. Antrenmanlarda zorlandığım oluyor ama alışıyorum. Hedefim Dünya Gençler Açık Su Yüzme Yarışları'nda ilk üçe girmek ve madalya ile ülkeye dönmek." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, kentin yüzme branşında iyi noktalara geldiğini söyledi.

Tesislerinde antrenman yapan sporcuların milli takıma seçilerek, uluslararası yarışlarda madalyalarla dönmelerinin kendilerini mutlu ettiğine işaret eden Kayhan, şöyle devam etti:

"Başarının arkasındaki neden tesisleşme oranı. Burcu Naz Narin 30 yıldır yapılan Boğaziçi yarışlarında Türkiye Şampiyonu oldu, bizleri gururlandırdı. Son zamanlarda yaptığımız yüzme havuzları ve bunları verimli kullanmamız yüzme branşında başarılar getirdi. Antrenörlerimiz özel ilgi göstererek, sporcuları yetiştirdi, akabinde başarı geldi."

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Kaynak: AA

Türkiye, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burcu Naz Narin, Dünya Açık Su Yüzme Yarışları'nda madalya için kulaç atacak Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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