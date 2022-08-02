Küçük adamlar futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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Küçük adamlar futbol turnuvası başladı

02.08.2022 10:25
Küçük adamlar futbol turnuvası başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen İlkadım Halk Eğitim Merkezi Küçük Adamlar Halı Saha Futbol Turnuvası, 12 takımın katılımıyla başladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen İlkadım Halk Eğitim Merkezi Küçük Adamlar Halı Saha Futbol Turnuvası, 12 takımın katılımıyla başladı.

Karasamsunspor Halı Saha Tesisleri'nde İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya ve Karasamsunspor Başkanı Hasan Yıldırım'ın başlama vuruşunu yapmasıyla start alan turnuva ilk günü heyecanlı anlara sahne oldu. Müdür Murat Yalçınkaya açılışta yaptığı konuşmada, "15 Ağustos'ta finallerinin yapılacağı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, bizleri heyecanlandıran miniklere teşekkür eder, başarılar dileriz" dedi.

Turnuvada 2013-2014 doğumlu minikler mücadele ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Hasan Yıldırım, İlkadım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Küçük adamlar futbol turnuvası başladı - Son Dakika

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