Karasamsunspor Halı Saha Tesisleri'nde İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya ve Karasamsunspor Başkanı Hasan Yıldırım 'ın başlama vuruşunu yapmasıyla start alan turnuva ilk günü heyecanlı anlara sahne oldu. Müdür Murat Yalçınkaya açılışta yaptığı konuşmada, "15 Ağustos'ta finallerinin yapılacağı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, bizleri heyecanlandıran miniklere teşekkür eder, başarılar dileriz" dedi.

Kaynak: İHA

Hasan Yıldırım, İlkadım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Küçük adamlar futbol turnuvası başladı - Son Dakika

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