Ümraniye'de 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefes kesti - Son Dakika
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Ümraniye'de 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefes kesti

12.08.2022 09:46
Ümraniye'de 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefes kesti

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, Ümraniyeli sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, Ümraniyeli sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvaya, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

İki yıldır yapılan ve büyük ilgi gören 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası bu yıl yine sporseverleri bir araya getirdi. Santral Etkinlik Alanı'nda portatif saha kurularak yapılan turnuvada, 3 asil ve 1 yedekten oluşan takımlar tek potaya karşı mücadele etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan müsabakaların her biri 10'ar dakika sürdü. Türkiye Basketbol Federasyonu hakemlerinin yönettiği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda, Büyük Erkekler, Genç Erkekler, Yıldız Erkekler, Küçük Erkekler ve Küçük Kızlar kategorileri yer aldı.

Kategorilerde ilk dörde girenler kupa, madalya ve çeşitli hediyelerin sahibi oldu. Ayrıca Büyük Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde mücadele eden sporculara para ödülü de verildi. 432 sporcunun, 108 takımla katıldığı müsabakalara Kütahya, Kocaeli ve Ankara'dan da katılım sağlandı. Akşam saatlerine kadar devam eden ve kıyasıya mücadelelere sahne olan 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'na katılan tüm sporculara forma da verildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım müsabakalara katılan sporcularla sohbet ederek, dereceye girenleri tebrik etti.

Turnuvanın kazananları ise şöyle:

Küçük Kız

Potanın Melekleri- Şampiyon, Gakuen- İkinci, Yıldızlar- Üçüncü, Batı Kızlar- Dördüncü

Küçük Erkekler

Muhteşem Dörtlü- Şampiyon, Charlotte Anadolu Spor- İkinci, The Dream Team- Üçüncü, Ümraniye Gençlik- Dördüncü

Yıldız Erkekler

You Can't Guard Us- Şampiyon, Ümraniye Askerleri- İkinci, İyi Yere Pas- Üçüncü, Strong Squa- Dördüncü

Genç Erkekler

Team Gang- Şampiyon, Yeba- İkinci, Yıldızlar- Üçüncü, My Lıttle Pony- Dördüncü

Büyük Erkekler

Ohaa Ohaa- Şampiyon, Hustle- İkinci, Mambaout- Üçüncü, Victorious Secret- Dördüncü - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İsmet Yıldırım, basketbol, Ümraniye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ümraniye'de 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası nefes kesti - Son Dakika

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