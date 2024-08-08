Bucaspor 1928, Al Faisaly FC ile berabere kaldı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Al Faisaly FC ile berabere kaldı

Bucaspor 1928, Al Faisaly FC ile berabere kaldı

TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928, Suudi Arabistan'ın Al Faisaly FC takımıyla oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibi, borçları nedeniyle transfer yapamadığı için yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

08.08.2024 12:24
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Bucaspor 1928, Suudi Arabistan'ın Al Faisaly FC takımıyla oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, yeni sezon hazırlıklarını Isparta'da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. Antrenmanların yanı sıra özel maçlara da çıkan İzmir ekibi, ilk hazırlık maçında Suudi Arabistan takımlarından Al-Faisaly ile karşı karşıya gelmiş ve rakibine 1-0 mağlup olmuştu. İkici hazırlık maçında ise yine Al-Faisaly ile karşı karşıya gelen Bucaspor 1928, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Isparta kampında özel maçlara devam edecek olan sarı-lacivertliler, yarın Bahreyn U23, 13 Ağustos Salı günü ise Usma FC takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak. Böylece Bucaspor 1928, özel maçları tamamlamış olacak.

Öte yandan İzmir ekibi, borçları yüzünden FIFA'dan gelen transfer yasağı nedeniyle henüz kadrosuna transfer yapamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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