Bucaspor 1928, Altay\'ın 2-1 kazandığı derbi sonrası hakem İsmail Güzel\'e yüklendi

Bucaspor 1928, Altay'ın 2-1 kazandığı derbi sonrası hakem İsmail Güzel'e yüklendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup İzmir derbisinde Altay'a 2-1 yenilen Bucaspor 1928, hakem İsmail Güzel'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Taraftarlar Altay'ın ilk yarı sonunda kazandığı penaltıya itiraz ederken Bucaspor 1928 bu hafta Bursa Yıldırımspor deplasmanında çıkış arayacak.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928, karşılaşma sonrası maçın hakemine yüklendi. Sarı-lacivertli kulübün sanal medya hesaplarından yapılan maç sonucu paylaşımında Hakem İsmail Güzel'in fotoğrafına yer verilirken, Bucalı taraftarlar da Altay'ın ilk yarı sonunda kazandığı penaltının yanlış bir karar olduğunu savundu. Oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 3 yenilgi alarak 3 puanda kalan Bucaspor 1928, bu hafta Bursa Yıldırımspor deplasmanında çıkış arayacak.
Kaynak: DHA
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