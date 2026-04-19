Bucaspor 1928: Batman Petrolspor ile 3-3 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bucaspor 1928: Batman Petrolspor ile 3-3 Beraberlik

19.04.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928, küme düştüğü maçta lider Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi daha önce kesinleşen Bucaspor 1928, sahasında şampiyon Batman Petrolspor ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17'nci dakikada Buğra'nın golüyle öne geçti: 1-0. Bucaspor 1928, 34'üncü dakikada yine Buğra'nın ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda geri dönüş için baskı kuran Batman Petrolspor, 59'uncu dakikada Kerim Frei'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Bucaspor 1928, 65'inci dakikada Caner'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı: 3-1. Mücadeleyi bırakmayan konuk ekip, 69'uncu dakikada Atabey'in golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Batman Petrolspor, 83'üncü dakikada Okan'ın kaydettiği golle beraberliği sağladı: 3-3. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve mücadele 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından lider Batman Petrolspor puanını 80'e yükseltirken, son sıradaki Bucaspor 1928 14 puana ulaştı. Sezonu zirvede tamamlayan Batman Petrolspor gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek, Bucaspor 1928 ise 3'üncü Lig'e düşecek.

Kaynak: DHA

Batman Petrolspor, Bucaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928: Batman Petrolspor ile 3-3 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 18:02:51. #7.13#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928: Batman Petrolspor ile 3-3 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.