Bucaspor 1928, Belediye Derincespor'u Mağlup Ederek Yeni bir Sayfa Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor 1928, Belediye Derincespor'u Mağlup Ederek Yeni bir Sayfa Açtı

Bucaspor 1928, Belediye Derincespor\'u Mağlup Ederek Yeni bir Sayfa Açtı

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 11. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor'u 2-1 yenerek iç sahada 5. galibiyetini elde etti. Bu sonuç, play-off iddialarını güçlendirdi.

11.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 11. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor'u 2-1 mağlup ederek yeni bir sayfa açtı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 11. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun görevinden ayrılmasında sonra çıktığı ilk karşılaşmada hata yapmadı ve karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Böylece yeni bir sayfa açan İzmir ekibi, iç sahada bu sezon itibarıyla oynadığı 6. maçında 5. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 1 beraberlik aldı.

Sarı-lacivertliler, play-off iddiasını güçlendirdi

Bu sezon zaman zaman başarılı sonuçlar elde ederek şampiyonluk yarışında zirveye oynayan Bucaspor 1928, aldığı beraberlikler ve mağlubiyetlerle bu iddiasından uzaklaşsa da, play-off hattında yer alan en güçlü adaylar arasında yer alıyor. Şu ana kadar ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyete imza atan sarı-lacivertliler, topladığı 23 puanla 5. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, bu hafta evinde Belediye Derincespor'u mağlup ederek hem arkasında yer alan takımlarla arasında puan farkını korurken hem de zirveyle arasındaki farkı açmamış oldu. Gelecek hafta sonu düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nazilli Belediyespor'a konuk olacak olan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Derincespor, Maç Sonucu, Bucaspor, Futbol, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Belediye Derincespor'u Mağlup Ederek Yeni bir Sayfa Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 16:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Belediye Derincespor'u Mağlup Ederek Yeni bir Sayfa Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.