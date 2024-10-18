Bucaspor 1928, Beyoğlu\'na Konuk Oluyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste sahasında Giresunspor ve Karacabey Belediyespor maçlarını kazanıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Bucaspor 1928, yarın 8'inci hafta müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a konuk olacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda Murat Kasap'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak.

Sıralamada 16 puanla 3'üncü basamakta yer alan Bucaspor 1928'in teknik patronu Uğur Balcıoğlu, İstanbul'dan kazanarak döneceklerine inandığını söyledi. Galibiyet serisini sürdüreceklerini belirten Balcıoğlu, "Art arda alınan galibiyetlerle özgüvenimiz yüksek düzeye geldi. Ancak rehavete yer vermeyeceğiz. Her maç bizim adımıza önemli ve zorlu" dedi.