Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk'in sözleşmesi feshedildi

Bucaspor 1928\'de Erhan Çelenk\'in sözleşmesi feshedildi

Bucaspor 1928'in gol yükünü çeken Erhan Çelenk takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon için 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile sözleşme uzatmak istese de sonuç alamadı. Çelenk, Serik Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

18.07.2024 12:03  Güncelleme: 12:04
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Son dönemlerde Bucaspor 1928'in gol yükünü çeken Erhan Çelenk takımdan ayrıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon için 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile sözleşme uzatmak için masaya otursa da sonuç alamadı. Böylece Erhan Çelenk'in sözleşmesi feshedildi ve tecrübeli oyuncu da takımdan resmi olarak ayrıldı. Çelenk, bu ayrılığı da sosyal medya hesabından duyurdu. Tecrübeli oyuncunun yaptığı paylaşımda, "Ayrılıklar da sevdaya dahilmiş. 2 yıl kaptanlığını gururlarla yaptığım, hep başarılı, hep mutlu, hep huzurlu olduğum takımımdan bugün ayrılık vakti. Gönül isterdi ki bu üzüm kokan semti 1. Lige çıkarıp siz değerli Bucalıları sevindirip gururlandırarak ayrılmak. Ama iki defa kapısından döndüğümüz 1. Lig'e çıkamadık. Bu 2 senede aile ortamı kuran ve hep bize sahip çıkan ve arkamızda duran başkanlarım Cihan Aktaş ve Nezir Aktaş'a teşekkürü borç bilirim. Bir teşekkür de büyük Bucaspor taraftarına. Her zaman her şartta arkamda oldunuz. Her daim sevginizi ve desteğinizi hissettirdiniz. Bu bana her zaman güven verdi ve mutlu etti. Bu takım sizin ve lütfen desteğe devam edin. Eminim ki bu takım tekrar hak ettiği üst liglere sizlerin desteğiyle çıkacaktır. Haklarınızı helal edin. Yollarımızın tekrar kesişmesi ümidiyle hoşça kalın..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erhan Çelenk bir diğer TFF 2. Lig ekibi olan Serik Belediyespor'la anlaşmaya vardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk'in sözleşmesi feshedildi - Son Dakika

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