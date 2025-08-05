İstanbul\'a 2 gün sürecek yağış geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yurt genelinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalırken bazı illerde sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. İstanbul da bu durumu yaşayacak iller arasında yer alıyor. Perşembe ve cuma günleri megakentte sağanak yağışların yerel olarak etkili olması ve kısa sürede yoğunlaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışların sadece İstanbul ve çevresini etkilemeyeceğini belirterek yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği uyarısında bulundu. Bu nedenle vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade ediliyor.
Hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerinde ise 4-6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklık artışlarının etkisiyle sıcaklıklar pek çok bölgede yaz sıcaklıklarının üzerinde olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde olacağı belirtiliyor. Bu bölgelerde sıcak havanın etkisi devam edecekken batı kesimlerinde ise rüzgarın yönü ve yağışlar sıcaklıkları düşecek.
İl il hava durumu:
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 24°C, 39°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA 26°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA 20°C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 21°C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 19°C, 37°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 23°C, 35°C
Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 23°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 28°C
Parçalı bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 22°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 22°C, 40°C
Az bulutlu
VAN 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor - Son Dakika
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