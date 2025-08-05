İstanbul\'a 2 gün sürecek yağış geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA İKİ GÜN YAĞMUR VAR

Yurt genelinde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalırken bazı illerde sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. İstanbul da bu durumu yaşayacak iller arasında yer alıyor. Perşembe ve cuma günleri megakentte sağanak yağışların yerel olarak etkili olması ve kısa sürede yoğunlaşması bekleniyor.

ANİ HAVA DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışların sadece İstanbul ve çevresini etkilemeyeceğini belirterek yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceği uyarısında bulundu. Bu nedenle vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIKLAR HALA YÜKSEK

Hava sıcaklıklarının özellikle iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece, doğu kesimlerinde ise 4-6 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklık artışlarının etkisiyle sıcaklıklar pek çok bölgede yaz sıcaklıklarının üzerinde olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerinde olacağı belirtiliyor. Bu bölgelerde sıcak havanın etkisi devam edecekken batı kesimlerinde ise rüzgarın yönü ve yağışlar sıcaklıkları düşecek.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 39°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 26°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA 20°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 19°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 23°C, 35°C

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 23°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 22°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 22°C, 40°C

Az bulutlu

VAN 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık