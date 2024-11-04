Bucaspor 1928 Dış Sahada Kaybediyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Dış Sahada Kaybediyor

Bucaspor 1928, son üç deplasman maçında galibiyet alamadı ve Karaman FK’ya 1-0 yenildi.

04.11.2024 12:39
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Karaman FK'ya 1-0 mağlup olan Bucaspor 1928, dış sahada puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. İzmir temsilcisi son 3 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi. Sarı-lacivertliler bu periyotta Serik Belediyespor'a 1-0 yenilirken, Beyoğlu Yeni Çarşıspor'la 0-0 berabere kalıp, Karaman FK'ya da tek golle boyun eğdi.

İzmir'de ise oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrılan Bucaspor, kendi sahasında gösterdiği performansı gurbette tekrarlayamadı. Grupta 20 puanla 5'inci sırada yer bulan İzmir temsilcisi bu hafta Belediye Derincespor'u konuk edecek. Buca ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen Mehmet Erdem Uğurlu ve Emre Erdem forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Dış Sahada Kaybediyor - Son Dakika

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