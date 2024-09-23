Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor\'u 3-1 Mağlup Etti

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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftasında Diyarbekir Spor'u 3-1 mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona transfer yasağının yanı sıra tesis anlamında da problemlerle yaşayarak başlayan Bucaspor 1928, ilk 4 haftada iyi bir görüntü çizmeyi başardı. Henüz dış sahada kayıp yaşamayan fakat iç sahadaki ilk maçında Ankara Demir'le berabere kalarak taraftarının önünde istediği gibi bir başlangıç yapamayan İzmir ekibi, 4. hafta mücadelesinde Diyarbekir Spor'la karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etti. Böylece bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğe imza atarak 10 puan toplayan Bucaspor 1928, lider Menemen FK ile arasında 2 puanlık bir fark bulunuyor.

Öte yandan teknik direktör Uğur Balcıoğlu yönetimindeki Bucaspor 1928, şu ana kadar rakip fileleri 7 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Balcıoğlu'nun Diyarbekir Spor galibiyeti sonrasında takıma 1 günlük izin verdiği ve bugün gerçekleştirecek antrenmanla Serik Belediyespor maçının hazırlıklarına başlanacağı ifade edildi. - İZMİR