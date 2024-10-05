TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, 6'ncı hafta mücadelesinde evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada ev sahibi ekip 67'nci dakikada Yasin Öztekin'in penaltı golüyle öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertli takım 74'üncü dakikada Selahattin Seyhun ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Ev sahibi ekipten Çağrı Ortakaya, 90+1'inci dakikada kendi kalesine gol attı: 2-1. İzmir temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Bucaspor 1928, 13 puana ulaşırken, Giresunspor 5 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928, Giresunspor'u Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?