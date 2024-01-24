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Bucaspor 1928, iki transferi daha tamamladı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, iki transferi daha tamamladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, Emre Nefiz ve Çağrı Ortakaya'yı kadrosuna kattı.

Bucaspor 1928, iki transferi daha tamamladı
24.01.2024 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 iki transferi daha resmen bitirdi. Ara dönemde kiralıktan dönen Osman Işıklı'nın yanı sıra Ömer Şişmanoğlu, Yılmaz Özeren, İsmail Haktan Odabaşı ve Mehmet Erdem Uğurlu'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Kocaelispor'dan orta saha Emre Nefiz ile Kuşadasıspor'da yine orta alanda görev yapan Çağrı Ortakaya'yı resmen kadrosuna dahil etti. İki futbolcunun da lisansı çıkarıldı.

Kaynak: DHA
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