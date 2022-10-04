Bucaspor 1928'in rakibi Sarıyer

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu deplasmanda Serik Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek Play-Off hattında iddialı konuma gelen Bucaspor 1928, yarın evinde Sarıyer ile karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin görev alacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sıralamada 13 puanla 4'üncü basamakta yer alan Bucaspor 1928'in teknik patronu Cüneyt Dumlupınar bu sezon ilk kez seri galibiyet yakalamak istediklerini söyledi. Dumlupınar, "Serik galibiyeti bize moral oldu. Henüz ligde maç kaybetmedik. Taraftarımızın desteği ile gelip gelerek zirve yarışındaki iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.

- İzmir