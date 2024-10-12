Bucaspor 1928, Karacabey Belediye Spor\'u Ağırlıyor

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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta mücadelesinde yarın Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 7. hafta mücadelesinde yarın Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı ise Konya bölgesi hakemlerinden Halil Erdoğan yönetecek. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle yoluna devam ederken, konuk ekibin ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, zor bir maç olacağını belirterek, "Bu maçta tıpkı bundan sonra oynayacağımız her maç gibi zorlu olacak. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz fakat bazı sıkıntılarımızın olduğu da bir gerçek. Umarım bütün problemleri geride bırakıp maç saatinde tamamıyla maça konsantre olmuş oluruz. Taraftarımızın önünde onların da vereceği destekle iyi bir oyun sergileyerek galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Bucaspor 1928, bu sezon iç sahada oynadığı üç maçta iki galibiyet bir beraberlik alarak taraftarının önünde yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor. - İZMİR