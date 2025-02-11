2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında galip gelemeyen ve Play-Off potasının uzağında kalan Bucaspor 1928 yarın evindeki hafta içi mesaisinde lider Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Kaan Kara düdük çalacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde kart cezalısı orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım görev alamayacak. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, mutlak galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirterek, takımına güvendiğini söyledi.
Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928, Lider Serik Belediyespor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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