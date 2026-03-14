Bucaspor 1928 Morale İhtiyaç Duyuyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde deplasmanda İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan 15 puana sahip sonuncu Bucaspor 1928 yarın evinde Anagold 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. İzmir'de taksicilik yapan babası Deniz Örer'in İskenderun deplasmanından bir gece önce cinayete kurban gitmesiyle sarsılan Bucaspor 1928'de 19 yaşındaki forvet Berke Örer'in mücadelede oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, teknik direktör Özcan Sert maçı kazanıp moral bulmak istediklerini söyledi.