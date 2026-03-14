Bucaspor 1928 Morale İhtiyaç Duyuyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bucaspor 1928 Morale İhtiyaç Duyuyor

14.03.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928, yarın Anagold 24Erzincanspor ile mücadele edecek. Berke Örer'in durumu belirsiz.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde deplasmanda İskenderunspor'la 1-1 berabere kalan 15 puana sahip sonuncu Bucaspor 1928 yarın evinde Anagold 24Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. İzmir'de taksicilik yapan babası Deniz Örer'in İskenderun deplasmanından bir gece önce cinayete kurban gitmesiyle sarsılan Bucaspor 1928'de 19 yaşındaki forvet Berke Örer'in mücadelede oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, teknik direktör Özcan Sert maçı kazanıp moral bulmak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bucaspor, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Morale İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:19:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928 Morale İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.