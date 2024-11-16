Bucaspor 1928, Nazillispor ile Deplasmanda Karşılaşacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Belediye Derincespor'u 2-1 yenerek zirve umutlarını sürdüren Bucaspor 1928, 12'nci hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Nazillispor'un rakibi olacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Kemal Savaş düdük çalacak. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor 1928'de takımı sahaya teknik sorumlu Nihat Yılmaz çıkaracak. Ev sahibi Nazillispor'da kırmızı kart cezalısı Furkan Balaban, konuk Bucaspor 1928'de ise sarı kart cezalısı Şerif Doğan maçta forma giyemeyecek.