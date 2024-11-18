Bucaspor 1928, Nazillispor'u Yenerek Zirveye Yaklaştı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor 1928, deplasmanda Nazillispor'u 1-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler 4'üncü sıraya yükselip lider 68 Aksaray Belediyespor'u 5 puan geriden takip etmeye devam etti. Balcıoğlu ile vedalaşan sarı-lacivertliler teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Nazillispor deplasmanına Balcıoğlu'ndan yoksun çıkan Bucaspor 1928'de Cenk Laleci ismi gündeme geldi. Yönetimin, hafta içinde genç teknik adamla masaya oturacağı ancak listesinde alternatif isimlerin de olduğu öğrenildi.