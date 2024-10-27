Bucaspor 1928, Son Dakikada Galip Geldi

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 90+5'inci dakikada Barış'ın kendi kalesine attığı golle 2-1 mağlup eden Bucaspor 1928, 20 puana yükselerek zirveye çok yaklaştı. Lider Menemen FK'nın kaybettiği haftada kazanan sarı-lacivertliler 4'üncü sırada yer alırken, zirve ile arasındaki farkı 2 puana indirdi.

Bucaspor 1928, evindeki son 4 maçı da kayıpsız geçmeyi başardı. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu son saniyede gelen galibiyetin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Son ana kadar maçı bırakmadık. Zirve yarışında iddiamızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki en kısa sürede liderliğe yükseleceğiz" dedi.