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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig'de en az gol yiyen takım oldu - Son Dakika
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig'de en az gol yiyen takım oldu

Bucaspor 1928, bu sezon TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'taki takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. İzmir ekibinin kalesinde sadece 9 gol görülürken, en yakın takipçisi 11 golle Erokspor ve Iğdır FK oldu. Bucaspor 1928, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla play-off hattında yer almayı başardı.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig\'de en az gol yiyen takım oldu
02.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:46
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Bucaspor 1928, bu sezon kalesinde gördüğü 9 gol ile TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'taki takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligin ilk yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 18 maçlık periyotta 37 puan toplayan sarı-lacivertliler, ligde üçüncü sıraya yerleşti ve devre arasına play-off hattında tamamladı. Ligdeki ilk hafta maçında aldığı Van Spor FK mağlubiyetinden sonra yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, daha sonra çıktığı 17 lig maçında kayıp yaşamayarak uzunca bir yenilmezlik serisine imza attı. Bucaspor 1928, bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda kalesinde sadece 9 gol görerek TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'taki takımlar arasında en az gol yiyen takım olmayı başardı.

İzmir ekibini, bu alanda en yakından takip eden takım ise 11 golle grubundaki Erokspor ve Kırmızı Grup'ta yine kalesinde 11 gol gören Iğdır FK oldu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, devre arasından sonra çıkacağı ilk karşılaşmada, kendisi gibi zirve mücadelesi veren Van Spor FK'ya konuk olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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