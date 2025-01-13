Bucaspor 1928 Transfer Yasağını Kaldıramıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor 1928 Transfer Yasağını Kaldıramıyor

Bucaspor 1928 Transfer Yasağını Kaldıramıyor

Bucaspor 1928, kaynak bulamadığı için ara transfer döneminde takviye yapamayacak.

13.01.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaynak bulamayan Bucaspor 1928'in ara transfer döneminde de transfer yasağını kaldıramayacağı öğrenildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde şu ana kadar oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyete imza attı. İzmir ekibi bu sonuçlar neticesinde topladığı 24 puanla ligin ilk devresini 8. sırada noktaladı. Yaz döneminde transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan sarı-lacivertliler, takımda kalan tecrübeli ve genç oyunculardan oluşan kadroyla yoluna devam etti. Ulusal kulüp lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı da silinen İzmir ekibi iyi başladığı sezonda son 5 haftadaki puan kayıplarıyla ilk 6'nın dışına çıktı. Uğur Balcıoğlu'ndan sonra Nihat Yılmaz ile de yollarını ayıran İzmir ekibi, yeni bir sayfa açarak takımı Tuna Üzümcü'ye emanet etti. Ekonomik anlamda zor günler geçiren sarı-lacivertlilerin kaynak bulamadığı için ara transfer döneminde takviye yapamayacağı öğrenildi.

Böylece sezon sonuna kadar oyuncu takviyesi yapamayacak olan Bucaspor 1928'in bu süreçte sadece Sefa ile yollarının ayrılması bekleniyor. Olağanüstü bir durum olmaması ve bir oyuncuya teklif gelmemesi durumunda ise sarı-lacivertlilerin takımı korumasına kesin gözüyle bakılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bucaspor, Ekonomi, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Transfer Yasağını Kaldıramıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928 Transfer Yasağını Kaldıramıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.