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Bucaspor 1928, Van Spor'a 1-0 yenilerek 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Van Spor'a 1-0 yenilerek 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bucaspor 1928, Van Spor deplasmanında 1-0 mağlup olarak ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. İlk devrede sadece bir kez yenilen İzmir temsilcisi, ikinci yarıya da yenilgiyle başladı. Kulübede sadece genç oyuncuların yer aldığı maçta, Bucaspor 1928'nin takviye yapması bekleniyor.

Bucaspor 1928, Van Spor\'a 1-0 yenilerek 17 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı
15.01.2024 - 11:47,
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Bucaspor 1928, deplasmanda Van Spor'a 1-0 kaybederek ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmiş oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligin ilk devresinde oynadığı 18 maçta 1 kez kaybederken, o tek yenilgiyi de ilk hafta karşı karşıya geldiği Van Spor müsabakasında almıştı. O müsabakadan sonra oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet 7 beraberlik alan İzmir temsilcisi, ligin devre arasına adeta mağlubiyeti unutarak girdi. İkinci yarıya 17 maçlık yenilmezlik serisiyle başlayan Bucaspor 1928, 19. hafta mücadelesinde Van Spor'a konuk oldu. Rakibinin 89. dakikada attığı tek gole karşılık veremeyen Bucaspor 1928, müsabakadan 1-0 yenik ayrıldı ve ligde 17 maçlık aradan sonra mağlubiyet üzüntüsü yaşamış oldu. Böylece bu sezon sadece iki kez kaybeden sarı-lacivertliler, bu iki yenilgiyi de Van Spor'a karşı almış oldu.

Kulübede oyuncu yok

Devre arasının gelmesiyle birlikte 11 oyuncusu ile yollarının ayıran Bucaspor 1928, Van Spor deplasmanına 15 oyuncuyla gitti. Kulübede sadece genç oyuncular yer alırken, bu da Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar'ın hamle yapma şansını kısıtladı. Sarı-lacivertli ekip, 90 dakika boyuncu iki değişiklik yaparken, bu oyuncuların da altyapıdan çıkan 18 yaşındaki oyuncular olması dikkatleri çekti. Yaşanan bu durum üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin, kısa süre içerisinde takıma takviye yapması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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