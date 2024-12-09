Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'in Performansına Rağmen Puan Kaybı Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'in Performansına Rağmen Puan Kaybı Yaşıyor

Bucaspor 1928, Yasin Öztekin\'in Performansına Rağmen Puan Kaybı Yaşıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'in etkileyici performansına rağmen Menemen FK ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Takımın üst sıralara çıkma mücadelesi zora girerken, 3 puan silme cezası da kapıda.

09.12.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından zirve yolunda ağır yaralar alan Bucaspor 1928, son olarak evinde Menemen FK'ile 1-1 berabere kalırken, takımı sırtlayan yıldız Yasin Öztekin'in attığı goller de sarı-lacivertlilere yetmedi. Bu sezon müthiş bir performans sergileyen 37 yaşındaki eski Galatasaraylı kanat oyuncusu Menemen FK maçını da boş geçmedi ancak takımı galibiyete uzanamadı.

Bu sezon 15 maçta 11 gol atıp krallıkta zirveye adını yazdıran, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta 2 golü bulunan Yasin adeta ikinci baharını yaşadı. Ancak, Bucaspor 1928, Yasin'in müthiş performansına rağmen üst sıraların gerisinde kaldı. Ligde içinde bulunduğu sıkıntılı tabloda her geçen hafta eriyen, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından da 3 puanı silinecek olan Bucaspor 1928, Play-Off'taki yerini riske attı.

Kaynak: DHA

Yasin Öztekin, Bucaspor, 3-sayfa, Menemen, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'in Performansına Rağmen Puan Kaybı Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
12:24 Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti Olayın altından yasak aşk çıktı Sevgilisinin cesediyle karakola gitmişti! Olayın altından yasak aşk çıktı
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
18:03 Esad’la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu Esad'la özdeşleşen vahşet merkezinde kadın ve çocuklar böyle özgürlüğüne kavuştu
18:02 10 kişi Galatasaray, Sivasspor’u 3-2 yendi 10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:34 Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye’de Kutlama Yaptı Esad Rejiminin Sonu: Suriyeliler Türkiye'de Kutlama Yaptı
17:25 Beşar Esad’ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı Beşar Esad'ın kardeşinin evinde lüks yer altı sığınağı ortaya çıktı
17:22 Suriye’de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı Suriye'de Rejim Düştü, Genel Af Kararı Yayınlandı
17:20 Esad’ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii’nde namaz kıldı Esad'ın gitmesiyle Suriyeliler Emevi Camii'nde namaz kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 13:27:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Yasin Öztekin'in Performansına Rağmen Puan Kaybı Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.