Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır kazanamayan ve zirve yarışının gerisinde kalan Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı. İzmir derbisinde Süper Lig ekibi Göztepe'yi konuk eden sarı-lacivertliler varlık gösteremediği maçı 4-0 kaybetti. İlk yarının son maçında pazar günü evinde Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler tamamen lige odaklandı. Ulusal kulüp lisans kriterlerini yerine getirmediği için silinen 3 puanı resmen puan tablosuna da yansıtılan Bucaspor 1928'in zirve ile arasındaki fark 16 puana çıkarken, İzmir ekibi Play-Off potasının da 3 puan gerisine düştü.