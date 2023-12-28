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Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta erteleme maçında Bucaspor 1928, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Berke Bıyık ve Arda Usluoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Bucaspor 1928, ikinci yarıda da Arda Usluoğlu'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor\'u 3-0 mağlup etti
28.12.2023 - 19:11,
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta erteleme maçında Bucaspor 1928, deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 3-0 yendi.

Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 20. dakikada Berke Bıyık ve 28. dakikada Arda Usluoğlu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Maçın ikinci yarısında 54. dakikada yine Arda Usluoğlu ile bir gol daha bulan misafir takım, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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