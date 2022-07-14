"Kulübümüzle olan sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılan Futbolcumuz Osman Işıklı'nın, 2022-2023 sezonu için 2. Lig takımlarından Batman Petrol Spor 'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor, Osman Işıklı'yı Batman'a kiraladı - Son Dakika

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