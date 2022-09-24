Bucaspor'un konuğu Kırşehir - Son Dakika
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Bucaspor'un konuğu Kırşehir

24.09.2022 10:44
Bucaspor'un konuğu Kırşehir

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan 5'inci sıradaki Bucaspor 1928, yarın evinde 3 puanla düşme hattında yer alan Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan 5'inci sıradaki Bucaspor 1928, yarın evinde 3 puanla düşme hattında yer alan Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin bilet fiyatları maraton tribünü 2 TL, kapalı ve misafir 20, VIP 30 TL olarak belirlendi. İç sahada oynayacağı 3'üncü maçını da kazanmak isteyen Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Kırşehir maçına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarlarımızın tutkusu ve destekleri bizi şampiyonluk hedefine ulaştıracaktır" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor'un konuğu Kırşehir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor'un konuğu Kırşehir - Son Dakika
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