TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan 5'inci sıradaki Bucaspor 1928, yarın evinde 3 puanla düşme hattında yer alan Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin bilet fiyatları maraton tribünü 2 TL, kapalı ve misafir 20, VIP 30 TL olarak belirlendi. İç sahada oynayacağı 3'üncü maçını da kazanmak isteyen Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar , "Kırşehir maçına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarlarımızın tutkusu ve destekleri bizi şampiyonluk hedefine ulaştıracaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor'un konuğu Kırşehir - Son Dakika

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