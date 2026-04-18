Bucaspor\'un Son Maçı: Şampiyon Batman Petrolspor\'u Konuk Ediyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928 yarın 37'nci hafta maçında şampiyonluğu garantileyen Batman Petrolspor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda Hatem Yarar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ev sahibi Bucaspor 1928'de sarı kart cezalısı Macit Deniz mücadelede forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Bucaspor 1928, 13 puanla sonuncu sırada yer alırken, liderlik koltuğunda oturan Batman Petrolspor'un 79 puanı bulunuyor.
