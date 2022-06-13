TRT Spor'da yer alan bilgiye göre; Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncu Lincoln Henrique saat 18.00'de İstanbul'a geliyor. Futbolcunun eşi Adriana Müller, bu haberi doğrular nitelikte yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu.
Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Santa Clara'da 32 lig maçına çıktı. Yıldız oyuncu 5 gol kaydederken ve 7 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.
Son Dakika › Spor › Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi - Son Dakika