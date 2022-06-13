Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi - Son Dakika
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Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi

13.06.2022 14:24
Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi

Fenerbahçe'de transferinin tamamlanmasına son bir adım kalan Lincoln Henrique bugün saat 18.00'de İstanbul'a ayak basıyor. 23 yaşındaki oyuncuyla kalan ayrıntılar görüşülecek.

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre; Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncu Lincoln Henrique saat 18.00'de İstanbul'a geliyor. Futbolcunun eşi Adriana Müller, bu haberi doğrular nitelikte yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu.

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Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Santa Clara'da 32 lig maçına çıktı. Yıldız oyuncu 5 gol kaydederken ve 7 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique, 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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Fenerbahçe, TRT Spor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi - Son Dakika


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