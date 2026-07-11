Buharkent'te Kentin Çocukları Turnuvaları Başlıyor - Son Dakika
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Buharkent'te Kentin Çocukları Turnuvaları Başlıyor

Buharkent\'te Kentin Çocukları Turnuvaları Başlıyor
11.07.2026 13:44  Güncelleme: 13:46
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenecek olan 'Kentin Çocukları' turnuvalarında fisktürler belli olurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir turnuva geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenecek olan 'Kentin Çocukları' turnuvalarında fisktürler belli olurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir turnuva geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Geleneksel Taze İncir Festivali kapsamında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında 'Kentin Çocukları Turnuvaları' gerçekleştirilecek. Buharkent Kaymakamlığı ve Buharkent Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen turnuvalar ile gençlerin festival coşkusuna sporla ortak olması hedeflenirken, yaş gruplarına ve branşlara göre farklı tarihlerde yapılacak.

Gençler Ligi Futbol Turnuvası 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de Savcıllı Spor - İddaa Spor karşılaşmasıyla başlayacak. Buharkent Gençlik Parkı Halı Sahası'nda yapılacak müsabakaların final maçı ise 31 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek. Tek devre, lig usulü şeklinde oynanacak turnuvada üçüncülük, yarı final ve final maçları da tek maç şeklinde oynanacak. Maçlar, iki devre olarak toplamda 50 dakika sürecek.

2011-12 Ligi Futbol Turnuvası ise 13 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30'da Buharkent Belediye Spor - Kentspor karşılaşması ile başlayacak. Çift devre, lig usulü oynanacak turnuvada her takım birbiriyle rövanşlı karşılaşacak. Buharkent İlçe Stadı'nda oynanacak maçlar iki devre olarak toplam 40 dakika sürecek. İki ayrı saha olması sebebiyle turnuva boyunca tüm maçlar saat 19.30'da başlayacak.

Voleybol Turnuvası 14 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Boyna Galava SK - Denizli Varil karşılaşması ile başlayacak. Tek devre lig usulü oynanacak maçlar Buharkent Şehit Yüzbaşı Bilal Soybilgiç Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Basketbol Turnuvası da 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da Potanın Efeleri - Güç Birliği karşılaşması ile başlayacak. Turnuva Erkek Grubu, 1. Kız Grubu ve 2. Kız Grubu olmak üzere 3 ayrı grupta düzenlenecek. A ve B grubu olarak ayrılacak olan takımların maçları Buharkent Şehit Yüzbaşı Bilal Soybilgiç Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tüm takımlara başarılar dileyen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Gençlerimizin heyecanla beklediği Kentin Çocukları Turnuvaları için fikstürlerimiz belli oldu. Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, centilmenliğin, dostluğun ve fair-play ruhunun ön planda olduğu güzel bir turnuva geçirmelerini temenni ediyorum. Tribünlerde buluşmak dileğiyle" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buharkent'te Kentin Çocukları Turnuvaları Başlıyor - Son Dakika

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