Buharkent\'te 18. Geleneksel Taze İncir Festivali Kapsamında \'Kentin Çocukları\' Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Taze İncir Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Kentin Çocukları' futbol turnuvası başladı.

Buharkent Belediyesi koordinesinde bu yıl 18.'si düzenlenecek olan Geleneksel Taze İncir Festivali için geri sayım başladı. Festival kapsamında hazırlanan etkinlik ve turnuvalar da başvuruların tamamlanmasının ardından başlarken, çocukların sporla iç içe büyümesi amacıyla gerçekleştirilen 'Kentin Çocukları' futbol turnuvasında ilk düdük çaldı. 3 Ağustos'a kadar sürecek olan futbol turnuvası, küçük grup (6-10 yaş) ve büyük grup (10-13 yaş) olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Turnuvanın ilk düdüğünü çalan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise turnuvaya katılan tüm çocuklara teşekkür ederek "18. Taze İncir Festivalimiz kapsamında çocuklarımız için düzenlediğimiz 'Kentin Çocukları' turnuvalarının futbol ayağının ilk gününü büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Turnuvamız boyunca sporla büyüyen, sağlıklı bireyler yetiştirme hedefimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Katılan tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN