Buharkent\'te 18. Geleneksel Taze İncir Festivali Sporla Renklenecek

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Taze İncir Festivali, yalnızca kültürel etkinliklerle değil, sporla da dolu dolu geçecek. Festival kapsamında futbol, basketbol, voleybol ve su topu branşlarında 'Kentin Çocukları Turnuvaları' gerçekleştirilecek.

Buharkent Kaymakamlığı ve Buharkent Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen turnuvalar ile gençlerin festival coşkusuna sporla ortak olması hedeflenirken, yaş gruplarına ve branşlara göre farklı tarihlerde yapılacak müsabakalara başvurular başladı. Futbol Turnuvası, 21 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Turnuva, küçük grup (6-10 yaş) ve büyük grup (10-13 yaş) olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Basketbol Turnuvası ise 28 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yine aynı yaş kategorilerinde yapılacak. Voleybol Turnuvası 21 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve katılımcıların 1 Haziran 2025'ten önce Buharkent'te ikamet ediyor olması şartı aranacak. Su Topu Turnuvası da aynı tarihlerde yapılacak ve sadece 18 yaş ve üzeri bireylerin katılımına açık olacak. Turnuvaya katılmak isteyenlerin 18 Temmuz 2025 tarihine kadar Buharkent Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Buharkent Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sporu ve dayanışmayı ön planda tutan bu turnuvalar, gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, festival coşkusunu da pekiştirecek. Tüm gençlerimizi bu heyecana ortak olmaya bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN