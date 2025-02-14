Buharkent\'te Sporcu Yetenek Taraması

Spor

Aydın'da her yıl gerçekleştirilen yetenek taraması ile geleceğin sporcuları keşfedilirken, bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler Buharkent'te de yaptıkları taramalarla çocukların potansiyelini ortaya çıkıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrencileri tespit ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından belirlenen geleceğin sporcuları eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirlerken, son olarak ekipler Buharkent ilçesinde de yetenek taramalarını sürdürdü. Yetenekli bulunan sporcular ise yapılan işlemlerinin ardından antrenör eşliğinde antrenmanlarına başladı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Buharkent'te Yetenek Taraması devam ediyor. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayarak, geleceğin sporcularını belirliyoruz. Onların potansiyeline yön vermek için buradayız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN