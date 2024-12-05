Bulanık'ta Ayak Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bulanık'ta Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

Bulanık\'ta Ayak Tenisi Turnuvası Başladı

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası, Kaymakam tarafından başlatıldı.

05.12.2024 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Ayak Tenisi Turnuvası' başladı.

Bulanık Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kış etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Bulanık Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun vuruşuyla start aldı. Burada konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kış memleketinde yaşadıklarını belirterek, "Bu tarz ekinlikler hem sosyal olarak sizler için hem de kurumlar arasında kaynaşma açısında çok değerli buluyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza kazasız, belasız bir turnuva diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Bulanık Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya ise Muş'ta ilk defa Bulanık ilçesinde Ayak Tenisi Turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Bu tür etkinlikler, bizim için yalnızca spor değil aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir adım anlamı taşıyor. Bu turnuvayı destekleyen Bulanık Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu'ya teşekkür ediyorum ve turnuvaya katılan 27 takıma başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Bulanık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bulanık'ta Ayak Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
16:32 Hazal Kaya’nın köpeği “Sherlock“ hayatını kaybetti Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti
16:30 Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
16:07 Esenyurt’ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
15:56 Brad Friedel’dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt Brad Friedel'dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt
15:53 Ahmet Ercan’dan Antalya’daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
15:49 “Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak“ "Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
15:46 Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL’den Avrupa’ya kapış kapış satılıyor Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 12:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bulanık'ta Ayak Tenisi Turnuvası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.