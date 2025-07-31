Bulanık'ta Spor Başarıları ve Yatırımlar - Son Dakika
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Bulanık'ta Spor Başarıları ve Yatırımlar

Bulanık\'ta Spor Başarıları ve Yatırımlar
31.07.2025 14:06
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Yusuf Kılıç, Bulanık'ta sporcularla bir araya gelerek yatırımları ve başarıları inceledi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Bulanık ilçesinde sporcularla bir araya gelerek, yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçedeki tesislerde ve saha çalışmalarında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında genç sporcularla bir araya gelen Kılıç, ilçede yürütülen sportif faaliyetler hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Kars'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1. Etap 7. Grup Müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak grup lideri olan Bulanık Kız Voleybol Takımını da kutlayan Yusuf Kılıç, takım oyuncularına çeşitli hediyeler takdim ederek moral verdi.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Yusuf Kılıç, "Bugün Bulanık'ta yalnızca bir spor takımını değil; inancın, emeğin ve geleceğin teminatı olan gençlerimizi kutladık. Kars'ta düzenlenen ANALİG grup müsabakalarında lider olarak önemli bir başarıya imza atan kız voleybol takımımız, bizlere gurur yaşattı. Bu başarı, yıllardır Bulanık'ta atılan adımların ve sürdürülen spor çalışmalarının doğal bir sonucudur. Bulanık ilçemiz son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağlamış olduğu desteklerle hem gençlik hem de spor alanında ciddi bir ivme kazandı. İlçe müdürlüğümüz bünyesinde sürdürülen spor kursları, gençlik projeleri, yaz okulları ve okul dışı öğrenme faaliyetleriyle yüzlerce gencimiz hem sportif hem de sosyal anlamda gelişim gösteriyor. Burada sadece yetenekli sporcular değil; aynı zamanda bilinçli, özgüveni yüksek bireyler yetişiyor. İlçedeki antrenörlerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bu sürecin en önemli paydaşlarıdır. Kız voleybol takımımızın bu başarısı da bunun en somut göstergesidir. Sporcularımızın gözlerindeki kararlılığı görmek, bizleri Muş'un yarınları adına umutlandırıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde oynanacak yarı final müsabakalarında da gençlerimizin aynı azim ve inançla mücadele edeceklerine yürekten inanıyorum. Bulanık'ta spor alanında büyük değişim olacak. Bizler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Bulanık başta olmak üzere tüm ilçelerimizde spora, gençliğe ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz. Başarılarından dolayı tüm sporcu kardeşlerimi, onları yetiştiren antrenörlerimizi ve fedakarca çalışan Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekibini tebrik ediyorum. Gençliğin gücüyle Muş'u daha aydınlık yarınlara taşıyacağız" dedi.

İl Müdürü Kılıç, ilçedeki spor yatırımlarının artarak devam edeceğini ve gençlerin hem akademik hem de sportif olarak desteklenmeye devam edileceğini vurguladı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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